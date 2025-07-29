В Крыму работу с инвесторами намерены выстроить по общему стандарту

Это касается в первую очередь процедурных моментов, которые должны быть универсальными: с единым порядком и сроками рассмотрения. Необходим постоянный контроль имеющихся нарушений и их причин, предложений по исправлению ситуации. Любые отклонения от графика, которые повторяются более двух раз, – это уже не ошибка, а система. А если нарушения носят постоянный характер, то нужно рассматривать вариант расторжения инвестсоглашения, – сказал Глава Крыма.

При этом, как отметил Сергей Аксёнов, задачей Совета является максимальное упрощение всех юридических аспектов, а также содействие в подключении к сетям объектов по ускоренным процедурам.

В свою очередь, представители бизнеса должны выполнять в полном объеме и в срок все обязательства, зафиксированные в инвестиционном соглашении, – подчеркнул Глава республики.

Кроме того, по мнению Сергея Аксёнова, необходимо пересмотреть подход к периодичности сдачи отчетности в рамках реализации инвестпроектов – делать отчет не раз в полгода, а раз в квартал. Это позволит оперативно получать информацию, фиксировать возможные отставания на коротком временном плече и оперативно их ликвидировать.

В ходе заседания Совета с докладом выступили первый заместитель министра экономического развития Республики Крым Роман Хитущенко, генеральный директор АО «Корпорацию развития Республики Крым» Ирина Бойко.

Также в мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, министры, главы муниципальных образований.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым