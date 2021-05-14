В Крыму раскрыто зверское убийство… консервным ножом. Ничего смешного: убийца нанес жертве… 91 удар

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью. Проживающий в одном из сел Нижнегорского района Крыма украинец обвиняется по п.«д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

5 июля 2020 года мужчина, находясь в гостях у знакомого в одном из сел Джанкойского района, на почве ревности избил свою 38-летнюю сожительницу, причинив ей многочисленные травмы, нанес консервным ножом не менее 91 удара по различным частям тела, из которых не менее 15 — в голову. От полученных травм женщина потеряла сознание, — рассказали в Следкоме.

Женщину еще можно было спасти, но сожитель думал не об этом.

Гражданский супруг понимал, что вскоре наступит смерть пострадавшей, необходимо будет скрывать следы преступления. Тогда он поместил сожительницу в салон автомобиля и возил ее по территориям Джанкойского, Нижнегорского и Красногвардейского районов. В итоге потерпевшая скончалась во время пути. Вечером того же дня злоумышленник привез тело женщины на территорию больницы, где оставил его, после чего скрылся, — уточнили в Следственном комитете.

У погибшей осталось трое детей.

Особо тяжкое преступление было раскрыто сотрудниками Главного следственного управления во взаимодействии с коллегами из МВД России по Республике Крым. В настоящее время материал направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.