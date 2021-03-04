В Крыму рассчитывают на принятие поправок для легализации гостевых домов к лету

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко попросил поддержки Совета Федерации для принятия до лета поправок о введении в законодательство понятия «гостевой дом», что позволит легализовать работу значительной части мини-отелей в Крыму.

Если позволите, хочу попросить поддержки на уровне Совета Федерации, потому что решение этого вопроса необходимо, по сути, до сезона 2021 года, — сказал Волченко в четверг на круглом столе в Совфеде, который прошел в режиме онлайн.

По его словам, в Крыму больше 1 тыс. легальных средств размещения, при этом «в тени» работают порядка 9 тыс. объектов, или около 140 тыс. номеров. Министр рассчитывает, что легализация этого сектора позволит создать 30 тыс. рабочих мест и обеспечит до 1 млрд. рублей прямых налоговых поступлений в год.

Волченко также напомнил, что Крым принимал участие в разработке поправок в закон «Об основах туристской деятельности в РФ» для легализации мини-отелей через придание им статуса «гостевой дом».

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что все законодательные меры в этом направлении планируется принять до 1 марта.

По материалам «Интерфакс».