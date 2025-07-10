В Крыму рассматривают возможность компенсации части затрат аграриев, пострадавших от засухи

В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые привели к частичной гибели урожая, в республике была объявлена чрезвычайная ситуация регионального значения, – заявил Юрий Гоцанюк.

По словам Председателя Правительства, в число наиболее пострадавших муниципальных образований вошли: Первомайский, Раздольненский, Нижнегорский, Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Симферопольский и Черноморский районы. Общая уборочная площадь в этих районах составляет около 475 тыс. га.

Несмотря на сложные погодные условия, уборочная кампания продолжается. По информации, Министерства сельского хозяйства Республики Крым, на текущий момент обмолочено 288 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур, что составляет 52% от общей уборочной площади в республике. Валовой сбор зерна с убранной площади достиг 572 тыс. тонн.

Правительство Крыма сделает все необходимое для оказания помощи сельхозтоваропроизводителям в сложившейся ситуации, – подчеркнул Юрий Гоцанюк.