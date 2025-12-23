В Крыму рассуждали на темы межнациональных и межконфессиональных отношений

Совместная работа по поддержанию мира и согласия среди всех народов, проживающих в республике, по гармонизации межнациональных отношений и профилактике возникновения конфликтных ситуаций имеет колоссальное значение. Считаю, в этом есть большая заслуга Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе Республики Крым, а также Межконфессионального совета «Мир – Дар Божий». Своим личным примером, своими поступками и словами вы показываете, как нужно действовать, чтобы сохранять уважение друг к другу, к культуре и традициям всех крымских народов. Благодарю вас за это, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Как отметил Сергей Аксёнов, все ранее поставленные задачи в рамках деятельности Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям были выполнены в полном объеме.

Учитывая, что 2026 год объявлен Президентом Годом единства народов России, вопрос сохранения межнационального согласия и успешного развития межнациональных отношений станет основным на повестке дня. Позиция, которую занимает наш Лидер по данному направлению, демонстрирует его значимость. Это действительно один из самых важных вопросов для нашего государства. Тем более в условиях специальной военной операции, когда вражеские политические силы пытаются внести раскол среди россиян, дестабилизировать обстановку в нашей большой стране. Однако наше дальнейшее взаимодействие и единство, действия по защите государства, национальных интересов и всех граждан дадут свой результат – Победа будет за нами, – сказал Глава Крыма.

Отдельно Сергей Аксёнов поблагодарил участников мероприятия за помощь военнослужащим: «Спасибо за помощь фронту, за ваш вклад в дело нашей общей Победы. Сегодня поддержка Президента и Вооруженных Сил России остается самой главной задачей, над которой должен работать каждый настоящий гражданин».

Далее выступили Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев, епископ Ялтинский Нестор, викарий Симферопольской и Крымской епархии, Благочинный по Крыму Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Святой Армянской Апостольской Православной Церкви архимандрит Тарон Гуликян, делегат пастырского округа Римско-католической церкви в Республике Крым и городе Севастополе епископ Яцек Пыль.

Ректор ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» Чингиз Якубов проинформировал о своей работе в качестве члена Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям и стратегии государственной национальной политики России до 2036 года. Заместитель Председателя Совета министров РК – министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов доложил о подготовке и проведении в Крыму мероприятий, посвященных Году единства народов России. Первый заместитель Председателя Государственного Совета РК и председатель Регионального отделения ОГО «Ассамблея народов России» Республики Крым Сергей Цеков рассказал о текущей деятельности организации.

Также участники заседания обсудили вопросы противодействия распространению радикальной националистической идеологии и экстремистских проявлений среди учащихся; реализации мер, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию трудовых мигрантов в Крыму.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК Михаил Назаров, руководители профильных ведомств и национально-культурных автономий, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым