В Крыму раздадут субсидии по реализованным инвестпроектам в сфере агропромышленного комплекса

Минсельхоз Крыма объявил прием документов на предоставление субсидии по реализованным инвестпроектам.

С 12 по 30 августа 2021 года Министерство сельского хозяйства Республики Крым осуществляет прием документов для включения инвестиционных проектов в заявочную документацию Республики Крым для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов на предоставление субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

На предоставление субсидии могут претендовать инвестиционные проекты, прошедшие отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, по таким направлениям, как создание и (или) модернизация хранилищ, предназначенные для хранения и подработки различных видов плодов и ягод, овощей и картофеля и оснащенные соответствующим технологическим оборудованием; животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм); селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве; селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве; селекционно-генетических центров в птицеводстве; овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления; мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них; льно-, пенькоперерабатывающих предприятий.

Основным требованием к инвестиционному проекту является ввод объекта в эксплуатацию.