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В Крыму раздадут субсидии по реализованным инвестпроектам в сфере агропромышленного комплекса
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В Крыму раздадут субсидии по реализованным инвестпроектам в сфере агропромышленного комплекса

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:02 13.08.2021

Минсельхоз Крыма объявил прием документов на предоставление субсидии по реализованным инвестпроектам.

С 12 по 30 августа 2021 года Министерство сельского хозяйства Республики Крым осуществляет прием документов для включения инвестиционных проектов в заявочную документацию Республики Крым для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов на предоставление субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

На предоставление субсидии могут претендовать инвестиционные проекты, прошедшие отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, по таким направлениям, как создание и (или) модернизация хранилищ, предназначенные для хранения и подработки различных видов плодов и ягод, овощей и картофеля и оснащенные соответствующим технологическим оборудованием; животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм); селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве; селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве; селекционно-генетических центров в птицеводстве; овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления; мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них; льно-, пенькоперерабатывающих предприятий.

Основным требованием к инвестиционному проекту является ввод объекта в эксплуатацию.

Объявление о приеме документов размещено на сайте Министерства https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/746

В Крыму раздадут субсидии по реализованным инвестпроектам в сфере агропромышленного комплекса

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