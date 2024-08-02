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В у размер республиканской единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ составит 400 тыс. рублей
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму размер республиканской единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ составит 400 тыс. рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:37 02.08.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил об увеличении республиканской единовременной выплаты при заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

Решение было принято в соответствии с рекомендацией Указа Президента Российской Федерации от 31 июля 2024 года «О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Сергей Аксёнов уточнил, что региональная выплата полагается гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны России на участие в специальной военной операции с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Ее размер в Республике Крым составит 400 тыс. рублей.

Общий размер выплаты, таким образом, достигнет 800 тыс. рублей – по 400 тыс. из федерального и республиканского бюджетов. Будем и дальше наращивать поддержку наших воинов по всем направлениям, – подчеркивает Глава Крыма.

СПРАВКА. По данным Министерства обороны РФ на июль, с начала 2024 года всего по России контракты для участия в СВО подписали 190 тыс. человек.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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