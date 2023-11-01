В Крыму разработали проекты по озеленению и благоустройству территории арт-кластера «Таврида.АРТ»

Комплекс проектов по озеленению и благоустройству территории арт-кластера создали в рамках образовательной программы «Зеленый курорт: комплексное развитие архитектурно-ландшафтной среды прибрежной территории», которая прошла с 23 по 29 октября 2023 г. в Академии творческих индустрий «Меганом».

Программа разработана и реализована совместно с Росзаповедцентром Минприроды России.

При разработке проектов молодые специалисты ландшафтного дизайна, архитекторы, дизайнеры, дендрологи, ботаники, агрономы, почвоведы, экологи и агроинженеры применяли свои профессиональные навыки для создания картины курорта с детальной проработкой отдельных участков, учитывая существующее озеленение, инфраструктуру и особенности территории.

Нам было важно объединить в рамках образовательного интенсива молодых специалистов-экологов и ведущих экспертов природоохранной сферы. Обмен опытом, передача практических и теоретических знаний, преемственность поколений — залог успешного развития экологической повестки страны, — цитирует пресс-служба руководителя Росзаповедцентра Минприроды России Дарью Мацук.

Каждая из команд проекта была закреплена за отдельным участком проектируемой территории. В ходе программы участники узнали о климатических особенностях и составе почвы, об особенностях ландшафтного проектирования и строительства в различных регионах Крыма, а также о специфике дендрологического ассортимента в Крыму с учетом регионального разнообразия.

Совместно с экспертами участники разработали проекты по созданию сада в регулярной планировке, по озеленению экодеревни и территории вдоль дороги арт-кластера «Таврида», разработали проекты вертикального и интерьерного озеленения зданий на территории Академии «Меганом», а также предложили концепции оранжерейного комплекса на фестивальной площадке, проект «Сад в стекле» на территории Академии и серию мобильных кашпо с «умными модулями» для корректировки полива.

Программа «Зеленый курорт» очень актуальная, с заботой о молодом поколении она объединяет ребят со всей нашей огромной страны и способствует развитию отечественных специалистов ландшафтного проектирования. Территорию Академии и арт-кластера «Таврида» необходимо озеленить, и привлечение студентов к этой работе дает прекрасную возможность участникам обменяться опытом и знаниями. Ребята, которые будут приезжать в дальнейшем на программу, смогут увидеть результаты работ своих предшественников, проанализировать и использовать этот опыт в дальнейшей работе. Эта программа предоставляет хороший плацдарм для обучения, вносит задел на будущее, взращивает поколение людей, которые хотят и стремятся сделать что-то стоящее и полезное, преобразовать существующий мир в лучшую сторону, — отмечает дендролог IMPERIAL GARDEN и MORE YALYA.development Юлия Овсяникова.

В пул экспертов и кураторов направлений вошли представители ведущих организаций в сфере строительства, дизайна, экологии и науки: Российская девелоперская компания «Брусника», Ботанический сад им. Н. В. Багрова, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, архитектурное бюро IND, бюро «Криэйт», Академия архитектуры и искусств ЮФУ, Архитектурно-проектное бюро «ОСНОВА», ландшафтно-строительная компания EcoToon, Ландшафтно-строительная компания IMPERIAL GARDEN, застройщик MORE YALYA.development, студия архитектуры и дизайна «ТЧК», Росзаповедцентр Минприроды России, ФГБУ «Кенозерский национальный парк», ФГБУ «Хакасский заповедник», ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский», ФГБУ «Заповедный Крым», АТИ РУДН.

За 7 дней команды получили актуальную информацию в области ландшафтного проектирования и строительства от практикующих экспертов, а также прикладные знания по разработке проектов озеленения в южном регионе. В рамках лекций и мастер-классов узнали о тенденциях городского озеленения, фитодизайне, развитии экологического туризма и об особо охраняемых природных территориях.

Ярким событием программы стал Зелёный фестиваль, где участники программы вместе с гостями смогли поучаствовать в посадке более 1500 растений для формирования новой экосистемы бухты Капсель. Совместно с Росзаповедцентром Минприроды России был проведен Зелёный лекторий, где ведущие специалисты обсудили перспективы озеленения не только арт-кластера, но и всего полуострова. Помимо этого, посетители фестиваля смогли увидеть выставку «Заповедный Крым» и посмотреть ряд фильмов о заповедных территориях.

В рамках фестиваля специалистами Росзаповедцентра Минприроды России совместно со студентами Российского университета дружбы народов создали зеленый уголок редких растений на территории арт-кластера Таврида, посадочный материал для которого был предоставлен Сочинским дендрарием. Композиция украсила входную группу арт-кластера.

29 октября 2023 г. команды провели защиту проектов перед экспертами, и лучшие участники получили приглашение присоединиться к команде «Таврида.АРТ» для дальнейшего сопровождения проектов. Важным событием программы стало подписание соглашения о сотрудничестве арт-кластера «Таврида.АРТ» и Росзаповедцентра Минприроды России.

Академия творческих индустрий «Меганом» ー это новая концепция образовательной среды для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, которая стала ядром арт–кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи). Круглогодичный образовательный центр позволяет молодым профи получить знания под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»