В Крыму разрешили праздничные мероприятия в честь восьмой годовщины воссоединения с Россией

Глава Крыма Сергей Аксёнов внес изменения в указ о «повышенной готовности», которым разрешил провести в муниципалитетах Республики митинги и концерты, посвященные 8-й годовщине воссоединения полуострова с Россией.

Указ.

Действие абзаца первого настоящего подпункта (о запрете массовых мероприятий в Крыму – ред.) не распространяется на проведение 18 марта 2022 года в муниципальных образованиях Республики Крым митинг-концертов, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, – говорится в указе.

Кроме того, разрешено проведение с 28 апреля по 1 мая мероприятий Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», посвященного популяризации советских и российских песен о Великой Отечественной войне, а также проведение спортивных мероприятий, собраний, конференций.

Отметим, что об отмене масочного режима в Крыму в указе не говорится.

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