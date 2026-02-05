В Крыму реализуют два крупных инвестпроекта по строительству молочных комплексов на 8 тысяч голов

На совещании с представителями компаний-инвесторов, проведенном сегодня Председателем Совета министров Республики Крым Юрием Гоцанюком, был детально рассмотрен ход строительства современных молочных комплексов, каждый из которых рассчитан на содержание 4 тысяч голов крупного рогатого скота.

Как заявил Юрий Гоцанюк, реализация этих проектов имеет важное значение для региона.

Запуск этих ферм позволит нам существенно увеличить производство молока и, что особенно важно, сократить дефицит сырья для перерабатывающих предприятий, – подчеркнул он.

Представители компаний «Базис-Агро» и «Крымская молочная компания» рассказали о текущем состоянии дел, а также обозначили ключевые вопросы, требующие решения для своевременного запуска производств. Особое внимание было уделено обеспечению необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

Сейчас инвесторам необходимо оперативно подать заявки на технологическое подключение, – пояснил Председатель Правительства Крыма, – после этого профильные министерства и ведомства незамедлительно приступят к выполнению всех необходимых мероприятий.

Ожидается, что запуск молочных комплексов не только укрепит продовольственную безопасность региона, но и создаст новые рабочие места в сельской местности, повысит конкурентоспособность местной продукции.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым