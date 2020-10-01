Стартовавший в Крыму Региональный фестиваль национальных свадебных обрядов «Свадебный хоровод» проводится в два этапа:

Первый этап с 1-26 октября организован в дистанционном формате (участниками могут стать творческие коллективы учреждений культуры и других ведомств);

Второй этап состоится в режиме видеоконференцсвязи.

В рамках проекта 14 октября пройдет семинар «Специфика и отличительные черты обрядового действия» (спикер — заместитель директора Центра народного творчества Республики Крым, заслуженный деятель искусств Украины, заслуженный работник культуры Республики Крым Николай Антюфриев).

15 октября состоится семинар «Формирование концепции светского свадебного обряда, сочетающего в себе традиционные и современные элементы» (спикер — руководитель ивент-направления Управляющей компании «Русский дом» Ирина Феофилактова (г. Челябинск)).

К участию в семинарах приглашаются центры народного творчества, национальные, этнокультурные организации и фольклорно-обрядовые коллективы Российской Федерации, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.

Фестиваль проводит Центр народного творчества Республики Крым. С Положением о проекте можно ознакомиться по ссылке .