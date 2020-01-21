В Крыму реорганизуют республиканский Госкомитет по охране культурного наследия

Госкомитет войдет в состав министерства культуры.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о реорганизации Государственного комитета по охране культурного наследия РК. Госкомитет будет присоединен к иинистерству культуры Республики.

Соответствующее решение мною принято. Это соответствует федеральной модели, где функции по сохранению, популяризации и государственной охране историко-культурного наследия осуществляются Министерством культуры РФ, а именно Департаментом государственной охраны культурного наследия. Эта модель будет взята за основу при реорганизации, — пояснил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов считает, что объединение двух структур будет способствовать оптимизации системы государственной власти в регионе. Он уточнил, что в соответствии с действующим законодательством в положение о министерстве культуры РК необходимо внести изменения, дополнив его функциями, которые исполнял комитет, и с учетом его штатных единиц.