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В Крыму решили выкупать у украинских беженцев гривны, меняя их на российские рубли

В Крыму решили выкупать у украинских беженцев гривны, меняя их на российские рубли

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:37 06.04.2022

Курс: 2-50 за одну гривну.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал решение Центробанка Российской Федерации об утверждении порядка выкупа украинской гривны.

Приветствую решение Центробанка РФ, который утвердил порядок выкупа наличной украинской гривны с обменом на российские рубли. Это решение направлено на социальную поддержку граждан, вынужденных покинуть территорию Украины.

РНКБ Банк (ПАО) назначен уполномоченным банком для реализации данного механизма на территории Республики Крым и города Севастополя.

Объем выкупа украинской гривны у одного гражданина устанавливается в размере не более 8 тысяч гривен на человека (единовременная помощь) по фиксированному курсу 2,50 рублей за 1 украинскую гривну. Банк осуществляет выкуп наличной гривны у граждан Украины, на счета которых ранее уже поступали средства в рамках реализации мер социальной поддержки. Единовременная помощь осуществляется в операционных офисах на территории Крыма в соответствии с действующим порядком, — говорится в комментарии Главы Крыма.

Подробнее с порядком и механизмом выкупа, включая адреса отделений РНКБ, можно ознакомиться на сайте минэкономразвития Республики Крым.

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