В Крыму решили выкупать у украинских беженцев гривны, меняя их на российские рубли

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал решение Центробанка Российской Федерации об утверждении порядка выкупа украинской гривны.

Приветствую решение Центробанка РФ, который утвердил порядок выкупа наличной украинской гривны с обменом на российские рубли. Это решение направлено на социальную поддержку граждан, вынужденных покинуть территорию Украины.

РНКБ Банк (ПАО) назначен уполномоченным банком для реализации данного механизма на территории Республики Крым и города Севастополя.

Объем выкупа украинской гривны у одного гражданина устанавливается в размере не более 8 тысяч гривен на человека (единовременная помощь) по фиксированному курсу 2,50 рублей за 1 украинскую гривну. Банк осуществляет выкуп наличной гривны у граждан Украины, на счета которых ранее уже поступали средства в рамках реализации мер социальной поддержки. Единовременная помощь осуществляется в операционных офисах на территории Крыма в соответствии с действующим порядком, — говорится в комментарии Главы Крыма.