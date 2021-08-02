В Крыму – «ресторанная амнистия»: 18 объектов общепита получили разрешение на работу после 23:00

В Крыму 18 объектов общественного питания получили разрешение на работу после 23:00. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

По результатам выезда на объекты, которые подали заявления на работу после 23:00, на данный момент получили разрешение 18 объектов общественного питания. В этих заведениях соблюдаются все нормы Роспотребнадзора, вакцинированы сотрудники и предоставлен доступ к камерам. Информация об этих заведениях внесена в Указ Главы Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым». Они будут отмечены специальной табличкой, — сказала Ирина Кивико.

Список «амнистированных» кафе и ресторанов с привитыми от коронавируса сотрудниками – в указах Главы РК.

Указ

Указ

Вице-премьер добавила, что рабочими группами было посещено 54 объекта общественного питания. Не все субъекты малого и среднего бизнеса оказались готовы: чаще всего камеры отсутствовали, вакцинацию прошли не все сотрудники, либо был предоставлен не полный пакет документов.