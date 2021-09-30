Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму режим «повышенной готовности» продлен до 1 декабря. Немудрено – почти 400 заражений ежедневно

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму режим «повышенной готовности» продлен до 1 декабря. Немудрено – почти 400 заражений ежедневно
Фото: MaximeUtopix, pixabay.com

В Крыму режим «повышенной готовности» продлен до 1 декабря. Немудрено – почти 400 заражений ежедневно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:40 30.09.2021

Как мы уже сообщали, за минувшие сутки в Крыму выявлено 389 случаев заражения коронавирусом. В стационарах – свыше 3 тысяч человек (с коронавирусом и пневмонией). Вполне логично, что «ковидные» ограничения в Республике продлены. Пока — до 1 декабря. Соответствующий указ о режиме «повышенной готовности» опубликован сегодня на сайте Совмина РК.

Указ

В частности, в Крыму продлен масочный режим. До 1 декабря под запретом массовые мероприятия (если для них не сделаны указами же исключения) и работа хостелов. По-прежнему максимум заполнения театров, кинотеатров, концертов – 50 и 75%. Также продлен до 1 декабря запрет на работу ночных клубов, дискотек, караоке, кальянных на территории Симферополя, Симферопольского района, Ялты, Алушты, Феодосии, Судака, Джанкоя, Джанкойского района, Бахчисарая, Бахчисарайского района. Кафе и ресторанам разрешено работать ежедневно до 1:00. Ночную работу заведений общепита власти разрешают только индивидуально заведениям, которые выполняют условия для такой работы. Помимо этого, продлен запрет на проведение развлекательных мероприятий (конкурсов, ярмарок, розыгрышей и др.) на территории торгово-развлекательных комплексов.

В Крыму режим «повышенной готовности» продлен до 1 декабря. Немудрено – почти 400 заражений ежедневно

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.