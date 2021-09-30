В Крыму режим «повышенной готовности» продлен до 1 декабря. Немудрено – почти 400 заражений ежедневно

Как мы уже сообщали, за минувшие сутки в Крыму выявлено 389 случаев заражения коронавирусом. В стационарах – свыше 3 тысяч человек (с коронавирусом и пневмонией). Вполне логично, что «ковидные» ограничения в Республике продлены. Пока — до 1 декабря. Соответствующий указ о режиме «повышенной готовности» опубликован сегодня на сайте Совмина РК.

Указ

В частности, в Крыму продлен масочный режим. До 1 декабря под запретом массовые мероприятия (если для них не сделаны указами же исключения) и работа хостелов. По-прежнему максимум заполнения театров, кинотеатров, концертов – 50 и 75%. Также продлен до 1 декабря запрет на работу ночных клубов, дискотек, караоке, кальянных на территории Симферополя, Симферопольского района, Ялты, Алушты, Феодосии, Судака, Джанкоя, Джанкойского района, Бахчисарая, Бахчисарайского района. Кафе и ресторанам разрешено работать ежедневно до 1:00. Ночную работу заведений общепита власти разрешают только индивидуально заведениям, которые выполняют условия для такой работы. Помимо этого, продлен запрет на проведение развлекательных мероприятий (конкурсов, ярмарок, розыгрышей и др.) на территории торгово-развлекательных комплексов.