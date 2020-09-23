В Крыму Роспотребнадзор недоволен работой властей на местах. Бизнесу – приготовиться, грядут проверки

«Гайки будут закручивать».

Глава РК Сергей Аксёнов сегодня обратился к крымчанам с просьбой соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, что позволит снизить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму.

По словам Аксёнова, предприятия и организации также должны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и требования Роспортебнадзора. При этом проверки по соблюдению данных требований будут усилены. Так только в Симферополе последние проверки продемонстрировали массовые нарушения соблюдения эпидемиологического режима. Речь идет об отсутствии необходимого количества дезинфицирующих средств, разметки социальной дистанции, рециркуляторов и бесконтактных термометров, нарушении масочного режима (на предприятиях и в магазинах).

Для бизнеса Крыма новость? Но указ «О введении режима повышенной готовности на территории РК» еще никто не отменял. И вот снова стартовали проверки.

В результате проверки 79 структур в 39 из них выявлены нарушения соблюдения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции… Ежедневно специалисты проводят разъяснительную работу и мониторинговые мероприятия с субъектами хозяйственной деятельности, где имеются места массового скопления людей, на предмет выполнения рекомендаций Роспотребнадзора. Если в ходе проверок выявляются нарушения – составляется акт обследования, копия которого вручается хозяйствующему субъекту и устанавливается срок в один день на исправление замечаний. По истечении указанного времени, если требования по устранению нарушений не выполнены, составляется повторный акт обследования и материалы направляются в Роспотребнадзор для принятия решения о привлечении к административной ответственности, – сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Увы, но именно Симферополь сегодня «на передовой» борьбы с коронавирусом. По информации Роспотребнадзора, город лидирует по количеству заболевших коронавирусом. От 50 до 80% случаев заражения фиксируют в крымской столице.

Значит ли это, что «гайки будут закручивать»? Конечно! Ведь курортный сезон, по сути, завершен.

Роспотребнадзор фиксирует недостаточную работу муниципальных образований по профилактике распространения COVID-19 в Крыму. Такое заявление сделала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Мероприятия, проводимые муниципалитетами сегодня, не дают результата. За прошедшую неделю поступило со всей территории Республики Крым всего восемь материалов для согласования внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Практически нет протоколов органов МВД, составленных за нарушение масочного режима,– сказала Пеньковская.

По ее словам, ситуация в Крыму остается хоть и контролируемой, но «довольно напряженной и нестабильной». Тенденция к росту числа больных коронавирусом сохраняется.

От того, насколько наше население и предприниматели будут соблюдать требования, которые установлены и прописаны, зависят режимы, к которым мы можем подойти. Я прошу муниципалитеты строго выполнять все предписания и протокольные решения, которые приняты на территории Республики, — заявила Пеньковская.

Еще один штрих к «коронавирусной картине дня». По информации министерства образования, науки и молодежи РК, в 46 классах в 21 школе в Крыму уже введено дистанционное обучение «по карантину».