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В Крыму - с 28 апреля по 11 мая - будет действовать "Горячая линия" по вопросам профилактики «клещевых» инфекций

В Крыму будет действовать «Горячая линия» по вопросам профилактики «клещевых» инфекций

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 12:00 25.04.2025

Специалисты ответят на все касающиеся «клещевых» инфекций вопросы, расскажут о национальном календаре прививок. Звоните по телефону +7 (978) 919-11-42.

Время проведения консультаций: с 14:00 до 17:00 ежедневно в рабочие дни.

источник: Территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю

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