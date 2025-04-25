В Крыму будет действовать «Горячая линия» по вопросам профилактики «клещевых» инфекций

Специалисты ответят на все касающиеся «клещевых» инфекций вопросы, расскажут о национальном календаре прививок. Звоните по телефону +7 (978) 919-11-42.
Время проведения консультаций: с 14:00 до 17:00 ежедневно в рабочие дни.
источник: Территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю
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С тегами: здравоохранение Крыма