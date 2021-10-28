В Крыму с 30 октября по 7 ноября общественный транспорт будет работать по сокращенному графику

В период с 30 октября по 7 ноября общественный транспорт в Крыму будет работать по сокращенному графику. Об этом сообщил глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
В связи с нерабочими днями автобусы будут работать в режиме выходного дня, то есть с сокращением графика, — сказал Юрий Гоцанюк.
Он также отметил, за последние недели графики движения маршруток и троллейбусов значительно улучшились, особенно в утренние и вечерние часы.
Увеличение транспорта в это время позволяет снизить количество пассажиров в салоне для профилактики заболевания новой коронавирусной инфекции. Проводится также проверка масочного режима в общественном транспорте, — отметил крымский премьер.
На выходных проверки будут усилены.
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