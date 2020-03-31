В Крыму с медицинского наблюдения по коронавирусу в Крыму снято более 400 человек

О том, что в связи со сложившейся ситуацией с новой коронавирусной инфекцией в Крыму с наблюдения сняты 461 человек, сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

Под медицинским наблюдением находятся 2832 человека. 461 человек — это те люди, у которых отрицательные результаты анализа на коронавирус, завершен карантинный период, — пояснил заместитель министра.

По словам специалиста, на данный момент под наблюдением на дому 2758 человек, в стационарах – 64, в обсерваторе – 10. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 16 положительных на Covid-19.

За прошедшие сутки на «горячую линию» Минздрава Крыма поступило 300 звонков. Основные вопросы, интересующие граждан, связаны с профилактикой коронавируса и рекомендациями о принципах самоизоляции.