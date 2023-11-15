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В у с начала года произошло 55 пожаров в домах с печным отоплением.  Спасатели «пошли в народ»

В Крыму с начала года произошло 55 пожаров в домах с печным отоплением.  Спасатели «пошли в народ»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 18:49 15.11.2023

В Крыму проходят профилактические рейды в домах с печным отоплением. Очередной – состоялся в Симферопольском районе. Сотрудники МЧС России проверяли соблюдение требований пожарной безопасности в негазифицированных населённых пунктах. Особое внимание уделялось группам риска: многодетным семьям, маломобильным гражданам и пенсионерам.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Симферопольскому району Иван Лукьяненко провёл беседы с жителями села Клиновка. Он обратил внимание на основные правила эксплуатации печей, проверил их функциональность и соблюдение всех требований безопасности. Сотрудники МЧС России раздали листовки с правилами и номерами телефонов экстренных служб. Профилактические мероприятия призваны предупредить сезонное увеличение количества пожаров в жилом секторе.

Простые правила могут обезопасить ваш дом в период холодов. Для того чтобы избежать попадание углей на горючую отделку пола, установите перед топкой печи на полу предтопочный лист. Во избежание перекала печи топите её умеренно, несколько раз в день. Заблаговременно проверяйте исправность печи и дымохода. Помните, что кладка печи должна быть без трещин и щелей, а в дымоходе должна быть хорошая тяга. Избегайте применения легковоспламеняющихся жидкостей при разжигании печи и не оставляйте топящуюся печь без присмотра, — отмечают крымские спасатели.

Тревоги и напоминания – не излишни. В Крыму, с начала года, в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей произошло 55 пожаров, на которых 2 человека получили травмы.

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В Крыму с начала года произошло 55 пожаров в домах с печным отоплением.  Спасатели «пошли в народ»

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