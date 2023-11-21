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В у с нетрезвыми водителями не цацкаются. Не местный любитель пьяной езды загремел в колонию
Фото: ВК

В Крыму с нетрезвыми водителями не цацкаются. Не местный любитель пьяной езды загремел в колонию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 11:55 21.11.2023

В Крыму прокуратура Первомайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Республики Башкортостан. Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление).

В суде установлено, что мужчина, имея судимость за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, надлежащих выводов для себя не сделал и в мае текущего года после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем «ГАЗ — 2410». Двигаясь по автодороге в с. Абрикосовка Первомайского района, злоумышленник был остановлен сотрудниками ДПС, — рассказали в крымской прокуратуре.

Суд с учетом имеющейся судимости и позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 8 месяцам лишения свободы с лишением права управления всеми видами транспортных средств на 3 года 8 месяцев. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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