В Крыму считают, что процесс обсуждения мирного плана по Украине будет тяжёлым

За столом сидят как минимум четыре договаривающиеся стороны, и будет очень сложная ситуация, связанная с нахождением компромисса. Даже если он будет найден, мы попадаем в аналогию между Первой и Второй мировыми войнами. То есть, из Украины будут делать Веймарскую республику, которую будут накачивать оружием, чтобы в любой момент начать боевые действия, — сказал политолог.
По мнению Ирхина, есть шансы на определенное замораживание конфликта, но те точки зрения, которые существуют сейчас вокруг плана, делают его очень неустойчивым. Формула мира, по словам эксперта, начинает лишь вырисовываться, и это происходит довольно тяжело.
Аналитик отметил, что в заключении прочного мира не заинтересованы ни Владимир Зеленский и его окружение, которые после подписания соответствующего соглашения неизбежно потеряют власть, ни Великобритания, ни лидеры Евросоюза Германия и Франция, которые уже взяли курс на милитаризацию своих экономик.
При этом администрация США ставит себе задачу не столько добиться долгосрочного мира на Украине, сколько просто выйти из этого конфликта, сохранив лицо, развязав себе руки и высвободив ресурсы для сдерживания Китая и Индии, убежден Ирхин.
Шансы на мир есть, но на этом пути будет очень много вызовов и переменных, которые будут иметь временный характер, — подытожил политолог.
План США по Украине
Ряд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины согласие быть безъядерным государством.
Новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не обсуждался, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ 21 ноября.
23 ноября в Женеве состоялись консультации между представителями США, Европы и Украины по мирному плану. По их итогам Белый дом опубликовал заявление. В нем, в частности, указано согласие украинской стороны с тем, что текущий проект плана «на основании представленных уточнений и доработок отражает национальные интересы Украины и предусматривает надежные и поддающиеся исполнению механизмы для обеспечения ее безопасности».
источник: РИА Новости Крым
С тегами: Украина и Крым