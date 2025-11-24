В Крыму считают, что процесс обсуждения мирного плана по Украине будет тяжёлым

За столом сидят как минимум четыре договаривающиеся стороны, и будет очень сложная ситуация, связанная с нахождением компромисса. Даже если он будет найден, мы попадаем в аналогию между Первой и Второй мировыми войнами. То есть, из Украины будут делать Веймарскую республику, которую будут накачивать оружием, чтобы в любой момент начать боевые действия, — сказал политолог.

По мнению Ирхина, есть шансы на определенное замораживание конфликта, но те точки зрения, которые существуют сейчас вокруг плана, делают его очень неустойчивым. Формула мира, по словам эксперта, начинает лишь вырисовываться, и это происходит довольно тяжело.

Аналитик отметил, что в заключении прочного мира не заинтересованы ни Владимир Зеленский и его окружение, которые после подписания соответствующего соглашения неизбежно потеряют власть, ни Великобритания, ни лидеры Евросоюза Германия и Франция, которые уже взяли курс на милитаризацию своих экономик.

При этом администрация США ставит себе задачу не столько добиться долгосрочного мира на Украине, сколько просто выйти из этого конфликта, сохранив лицо, развязав себе руки и высвободив ресурсы для сдерживания Китая и Индии, убежден Ирхин.