В Крыму считают: коллекция скифского золота на Украине может быть утрачена

Музеи Крыма подали жалобу на решение Голландских судов в ЕСПЧ, в случае ее удовлетворения есть теоретическая возможность нового рассмотрения этого дела в судах Голландии. Но вероятность этого чрезвычайно мала. Ведь Украина сегодня — большая черная дыра, для которой ни один артефакт, в особенности — связанный с Россией, не представляет ценность. Думаю, что наша коллекция у них будет растаскана по частным коллекциям, — сказал он.

Ситуация со скифским золотом

Скифское золото — коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и «Херсонес Таврический» — и Украина.

Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. 27 ноября Государственная таможенная служба Украины сообщила, что скифское золото привезли в Киев, начался процесс его таможенного оформления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что собрание артефактов принадлежит Крыму и должно храниться в крымских музеях.

источник: ТАСС