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В Крыму семьи сотрудников арт-кластера «Таврида» получили квартиры от служебных квартир

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:57 04.08.2025

Первые семьи сотрудников арт-кластера «Таврида» в Республике Крым получили ключи от служебных квартир, сообщил замминистра культуры России Сергей Першин.

Хочу поделиться хорошей новостью для команды «Таврида.Арт» — главного проекта для молодых профи культуры. Сегодня, ключи от новеньких служебных квартир получили первые семьи сотрудников арт-кластера. Молодые родители и опытные многодетные семьи начнут обживаться в Городе молодых творцов, и это только начало. Новоселье отметят, как минимум, сотни семей, которые переехали в Крым ради страны и искусства, — написал он в своем телеграм-канале, поблагодарив партнеров, поддерживающих такие социальные инициативы, в частности, правительство Республики Крым.

В 2025 году «Таврида.Арт» проходит в седьмой раз, с 1 по 3 августа в Республике Крым. Программа этого года посвящена современному русскому стилю: в моде здесь лен, вышивка, народные мотивы и этнические аксессуары. Регионы привезли на фестиваль свои культурные и гастрономические достижения, художники и дизайнеры представят свои работы. На площади порядка 250 га проходит более 300 мероприятий: музыкальные шоу, театральные постановки и уличные спектакли, кинопоказы, выставки, дегустации, ярмарки, авторские экскурсии, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями. Выступают более 20 популярных исполнителей, а также молодые исполнители. Хедлайнерами станут «Звери», «Пелагея», «Моя Мишель», «Комната культуры», 25/17, ST, Beautiful Boys, VLADA MIRAVI. Впервые на «Тавриде» выступили Владимир Кузьмин, Асия, LYRIQ и TRITIA. Специальным гостем фестиваля стал музыкальный проект «AY YOLA».

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источник: ТАСС

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