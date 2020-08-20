В Крыму сформирована рабочая группа по реконструкции симферопольского парка имени Гагарина

20 августа распоряжением Главы Республики Крым Сергея Аксёнова создана рабочая группа по вопросу реконструкции симферопольского парка имени Гагарина.
Согласно документу, размещённого на официальном портале Совмина РК возглавляет рабочую группу премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, его заместителем назначен вице-премьер Евгений Кабанов, в состав группы также входят глава администрации Симферополя Елена Проценко, главный архитектор Крыма Ирина Соловьева, архитекторы, социологии другие профильные специалисты.
Также распоряжением предписано разработать план мероприятий по реализации и обеспечить его выполнение в целях осуществления реконструкции парка им. Ю.А. Гагарина.
Как отметила глава администрации Симферополя, в ближайшее время будут проведены социологические исследования среди населения города. Основными задачами изучения общественного мнения станут выявление проблемных мест парка, предпочтений населения относительно зонирования и видов активности.
К проведению социологического исследования привлечены специалисты Крымского федерального университета.Кроме того, будет проведён архитектурный конкурс, на котором свои проекты представят лучшие специалисты. К вопросам озеленения привлечена директор Ботанического сада КФУ Репецкая Анна Игоревна. Уже к концу текущего года планируем выйти на этап разработки проектно-сметной документации, — сообщила Елена Проценко.
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