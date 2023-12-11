В Крыму Следком расследует ряд уголовных дел в отношении пособников украинских спецслужб

Обвиняются в покушении на должностных лиц и мирных граждан на территории Республики.

Следователями управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуются уголовные дела в отношении пособников украинских спецслужб, обвиняемых в покушении на убийства граждан.

Обвинение в покушении на убийство троих лиц общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ предъявлено 39-летнему уроженцу Винницкой области (ч. 3 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105, ст. 222.1, ст. 223.1 УК РФ). Установлено, что ранним утром 19 июня мужчина по заданию куратора СБУ во время движения автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» по Евпаторийскому шоссе активировал взрывное устройство, которое ранее сам изготовил. В результате диверсии троим находившимся в иномарке должностным лицам военно-гражданской администрации Запорожской области были причинены тяжкие телесные повреждения, им была оказана своевременная медицинская помощь, — сообщили в Следкоме.

Двоим жителям Феодосии, являющимся гражданами Украины, в настоящее время следствием также вменяется покушение на убийство троих лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Установлено, что 12 июля близ подъезда многоквартирного дома по улице Земская г. Феодосии с целью причинения повреждений местному жителю ими было приведено в действие установленное на мопед взрывное устройство. В результате диверсии травмы в виде осколочных ранений получили три женщины, проходившие мимо.

Жителю Чехии, проживавшему некоторое время в Симферополе, следствием вменяется покушение на убийство общеопасным способом, которое готовилось в отношении военнослужащего (ч. 3 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Днем 23 сентября агент СБУ близ многоквартирного дома по улице Садовая города Джанкой активировал самодельное взрывное устройство, заложенное им под автомобиль «Chevrolet Aveo». Однако довести свой преступный умысел, направленный на убийство, злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам.

Пособники украинских спецслужб были установлены и задержаны в ходе спецмероприятий сотрудниками уголовного розыска МВД России по Республике Крым и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей, дают признательные показания и сотрудничают с органами следствия, — уточнили в Следкоме.

В ходе обысков, проведенных по местам жительства и работы задержанных, были обнаружены и изъяты оружие, предметы, используемые для создания взрывных устройств, взрывчатые вещества, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ.

Во взаимодействии с оперативными службами устанавливаются иные противозаконные факты обвиняемых и лица из числа их сообщников.