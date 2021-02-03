В Крыму Следственный комитет провел проверки по резонансным публикациям из социальных сетей

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю ведется всесторонний мониторинг публикаций в средствах массовой информации, отслеживается блогосфера и социальные сети. Руководство и сотрудники ведомства оперативно реагируют на размещение сведений о нарушении прав граждан, в особенности если речь идет о детях, пожилых людях, незащищенной категории населения.

Так, по указанию руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева была незамедлительно организована всесторонняя проверка по публикации, размещенной в одной из групп социальной сети ВКонтакте о нарушении жилищных прав пожилой жительницы города Саки. Вот эта история – она все еще «висит» в ВК, счет просмотров пошел на тысячи, гневных комментариев – на сотни. Но… все не совсем так.

Дальняя родственница пенсионерки разместила пост о том, что некий мужчина обманным путем завладел недвижимостью бабушки, а после того, как к нему перешло право распоряжаться им, в квартире случился пожар и бабушка чудом осталась жива. Сотрудниками следственного отдела по городу Саки в рамках процессуальной проверки был проведен значительный объем работы по установлению объективной картины, истребованы и изучены документы из различных служб, в том числе – Госкомрегистра и кадастра Республики Крым.

Установлено, что размещенная в социальных сетях информация является недостоверной и не соответствующей действительности. В отношении пенсионерки и ее имущества никаких противоправных и мошеннических действий не совершалось, она является законной владелицей квартиры. По словам родственницы непроверенные сведения она опубликовала в эмоциональном порыве, когда разбирала документы бабушки и обнаружила в числе прочих доверенность от имени пожилой женщины на третье лицо представлять ее интересы в различных службах.

Информация недостоверная, но что-то в соцсетях ее не спешат удалять.

Параллельно проводилась процессуальная проверка по размещенным в социальных сетях сведениям о продаже части общеобразовательной школы №1 в поселке Гвардейское.

Сотрудниками следственного отдела по Симферопольскому району проведен осмотр территории, опрошен круг лиц, изучена документация по обстоятельствам. Установлено, что реализованное администрацией Гвардейского сельского поселения помещение бывшей котельной школы, которая не действует с 2006 года, расположено за пределами территории образовательного учреждения и представляет собой пустующее строение без окон и дверей. С 2014 года помещение находится в аренде у предпринимателя, который после выкупа панировал его отремонтировать и организовать тренажерный зал. В то же время имеет место техническая ошибка, связанная с присвоением действующей ранее котельной одного юридического адреса со школой. В ближайшее время правообладатель помещения обратится в соответствующую структуру для ее устранения. Таким образом, в ходе проверки установлено, что изложенная в публикации информация не соответствует действительности, законные права и интересы несовершеннолетних и образовательного учреждения нарушены не были, — сообщили в Следкоме.

Главное следственное управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю обращается к СМИ и администраторам групп в социальных сетях с настоятельной просьбой, тщательным образом проверять поступающую информацию на предмет ее достоверности. Ну а крымчанам простой совет: доверять только официальным источникам и не распространять непроверенные сведения.