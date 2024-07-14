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В у Следственный комитет и прокуратура разбираются с массовым отравлением в детском лагере
Фото: «Shot Проверка»

В Крыму Следственный комитет и прокуратура разбираются с массовым отравлением в детском лагере

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:48 14.07.2024

По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова проводится проверка информации, размещённой в социальных сетях, о заболевании детей, пребывающих в одном из детских оздоровительных лагерей Евпатории.

В ходе организованных надзорных мероприятий с привлечением специалистов будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации отдыха детей. Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре Крыма, – сообщили в надзорном ведомстве.

Следственный комитет тоже разбирается в этой истории. Мало того, дело «на контроле Москвы».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах.

В средствах массовой информации сообщалось, что в детском лагере в Евпатории не менее 19 детей почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. По предварительным данным, причиной ухудшения состояния стал ротавирус. Детям оказывается необходимая медицинская помощь, – сообщили в Следкоме.

Как ранее передавал Telegram-канал «Shot Проверка», у всех детей были одинаковые симптомы: головные боли, боли в животе и тошнота. По данным интернет-издания, Роспотребнадзор начал проверку, но пока нарушений в лагере не обнаружили.

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