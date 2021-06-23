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В Крыму - служебная проверка по факту смерти жительницы Джанкойского района
фото: AKuptsova (pixabay.com)

В Крыму — служебная проверка по факту смерти жительницы Джанкойского района

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 21:18 23.06.2021

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко прокомментировал распространяемые в социальных сетях публикации о том, что «жительница Джанкойского района скончалась на пороге скорой помощи». Авторы поста указывают, что пациентка с 5 утра не могла  вызвать бригаду скорой  помощи. В Минздраве Крыма отмечают:

Азовская подстанция скорой медицинской помощи функционирует в круглосуточном режиме и базируется по адресу Джанкойский район, п.Азовское, ул.Советская, 4.

По данным ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» 22.06.2021 года в 08:20 на подстанцию скорой помощи №30 п.Азовское поступил вызов от прохожих с поводом: «на улице плохо женщине». На момент поступления вызова дежурная бригада СМП находилась на экстренном вызове в селе Стефановка (повод к вызову «пациент задыхается»). Диспетчер п/с №30 обратилась в ближайшее медицинское учреждение — Азовскую врачебную амбулаторию для оказания экстренной медицинской помощи больной. В 08:30 прохожие самостоятельно на личном транспорте привезли больную на подстанцию СМП, сотрудники которой незамедлительно приступили к реанимационным мероприятиям. В 09:02 констатирована биологическая смерть.

Все звонки, поступающие от граждан на номер 103 (Джанкойская ССМП) и на мобильный номер вызова скорой помощи п/с № 30  п.Азовское, сохраняются в архиваторе и записываются. При проведении проверки всех поступивших вызовов с 03:00 до 09:00 22.06.2021 обращений со схожей причиной вызова не зафиксировано. В указанное  время обращения пациентов за экстренной и неотложной помощью принимались и обслуживались сотрудниками бригады СМП.  

По моему приказу по данному случаю сегодня начата служебная проверка. Уверяю вас, дорогие крымчане, что ситуации будет дана объективная оценка,- отмечает министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.

В Крыму - служебная проверка по факту смерти жительницы Джанкойского района

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