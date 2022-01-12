реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму снег и гололедица. ГИБДД призывает участников дорожного движения быть внимательными

crimeapress_news



реклама в крыму
В Крыму снег и гололедица. ГИБДД призывает участников дорожного движения быть внимательными
Фото: МЧС РК

В Крыму снег и гололедица. ГИБДД призывает участников дорожного движения быть внимательными

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:48 12.01.2022

Сегодня в Крыму снова зима. Снег, гололедица, порывистый ветер – прогноз не только на 12 января, но и на ближайшие 2-3 дня (подробнее о погоде на полуострове — ЗДЕСЬ). Госавтоинспекция Республики Крым предупреждает о необходимости быть предельно осторожными, внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать ПДД и проявлять уважение к другим участникам дорожного движения.

Помните, что в неблагоприятных погодных условиях необходимо передвигаться на автомобиле со скоростью, позволяющей контролировать транспортное средство, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. При приближении к пешеходному переходу, к местам, где могут неожиданно появиться дети – заблаговременно снижайте скорость. Соблюдайте безопасную дистанцию, будьте внимательны при движении по загородным автодорогам.

В случае осложнения дорожной обстановки, призываем водителей, по возможности. воздержаться от использования личного транспорта и отказаться от поездок на дальние расстояния, — отметили в ГИБДД.

В связи с тем, что планируется круглосуточная очистка автодорог, инспекторы призвали водителей не препятствовать работе дорожных служб. Это относится также к тем автолюбителям, которые оставляют свои машины на проезжей части, в том числе и ночью.

Узнайте больше:  В Крыму хотят упростить получение льготных лекарств

Пешеходам также следует проявить особую осторожность на дороге. Снегопад уменьшает видимость, а при образовании гололеда существенно увеличивается тормозной путь автомобилей, поэтому переходить проезжую часть следует только в установленных местах, с соблюдением всех норм и правил безопасности.

Перед переходом проезжей части лучше снять капюшон и убедиться, что водители Вас пропускают, исключите неожиданный выход на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. В темное время суток пешим участникам дорожного движения необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, — посоветовали в ГИБДД.

Еще одно напоминание — уже водителям-родителям: при перевозке детей в автомобиле – используйте детские удерживающие устройства.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.