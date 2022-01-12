В Крыму снег и гололедица. ГИБДД призывает участников дорожного движения быть внимательными

Сегодня в Крыму снова зима. Снег, гололедица, порывистый ветер – прогноз не только на 12 января, но и на ближайшие 2-3 дня (подробнее о погоде на полуострове — ЗДЕСЬ ). Госавтоинспекция Республики Крым предупреждает о необходимости быть предельно осторожными, внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать ПДД и проявлять уважение к другим участникам дорожного движения.

Помните, что в неблагоприятных погодных условиях необходимо передвигаться на автомобиле со скоростью, позволяющей контролировать транспортное средство, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. При приближении к пешеходному переходу, к местам, где могут неожиданно появиться дети – заблаговременно снижайте скорость. Соблюдайте безопасную дистанцию, будьте внимательны при движении по загородным автодорогам. В случае осложнения дорожной обстановки, призываем водителей, по возможности. воздержаться от использования личного транспорта и отказаться от поездок на дальние расстояния, — отметили в ГИБДД.

В связи с тем, что планируется круглосуточная очистка автодорог, инспекторы призвали водителей не препятствовать работе дорожных служб. Это относится также к тем автолюбителям, которые оставляют свои машины на проезжей части, в том числе и ночью.

Пешеходам также следует проявить особую осторожность на дороге. Снегопад уменьшает видимость, а при образовании гололеда существенно увеличивается тормозной путь автомобилей, поэтому переходить проезжую часть следует только в установленных местах, с соблюдением всех норм и правил безопасности.

Перед переходом проезжей части лучше снять капюшон и убедиться, что водители Вас пропускают, исключите неожиданный выход на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. В темное время суток пешим участникам дорожного движения необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, — посоветовали в ГИБДД.

Еще одно напоминание — уже водителям-родителям: при перевозке детей в автомобиле – используйте детские удерживающие устройства.

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