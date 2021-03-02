В Крыму снят запрет на проведение корпоративов и банкетов в отелях и санаториях

В соответствии с
До особого распоряжения, организациями, включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей. За исключением бронирования с 3 июля 2020 года мест, приема и размещения детей, местом жительства которых является Республика Крым и Севастополь, а также Арктическая зона, — отмечают в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.
Для средств размещения сохранена необходимость подтверждения обязательств по осуществлению деятельности по форме, размещенной
Несмотря на снятие некоторых ограничений мониторинговые мероприятия по туристическим объектам продолжатся в полном объеме. Эпидемиологические риски по-прежнему сохраняются, важно продолжать соблюдать меры профилактики, для того чтобы сохранить свое здоровье и своих родных и близких, — говорит министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Ранее, для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе и проведения безопасного сезона, Министерство курортов и туризма РК инициировали проведение вакцинации работников санаторно-курортной отрасли республики. По итогам проведенного сбора заявок на первом этапе пройдут вакцинацию 4,6 тыс. сотрудников отелей и санаториев Крыма. На сегодня уже сформированы списки и определены ответственные за проведение вакцинации.
По информации пресс-службы Министерства курортов и туризма РК
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..