В Крыму снят запрет на проведение корпоративов и банкетов в отелях и санаториях

В соответствии с Указом Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, с 1 марта исключен запрет на оказание услуг по проведению мероприятий, объединяющих людей единой целью — банкетов, свадеб, корпоративов, концертов, в том числе на территории гостиниц. При этом:

До особого распоряжения, организациями, включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей. За исключением бронирования с 3 июля 2020 года мест, приема и размещения детей, местом жительства которых является Республика Крым и Севастополь, а также Арктическая зона, — отмечают в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.

Для средств размещения сохранена необходимость подтверждения обязательств по осуществлению деятельности по форме, размещенной на сайте Правительства Республики Крым.

Несмотря на снятие некоторых ограничений мониторинговые мероприятия по туристическим объектам продолжатся в полном объеме. Эпидемиологические риски по-прежнему сохраняются, важно продолжать соблюдать меры профилактики, для того чтобы сохранить свое здоровье и своих родных и близких, — говорит министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Ранее, для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе и проведения безопасного сезона, Министерство курортов и туризма РК инициировали проведение вакцинации работников санаторно-курортной отрасли республики. По итогам проведенного сбора заявок на первом этапе пройдут вакцинацию 4,6 тыс. сотрудников отелей и санаториев Крыма. На сегодня уже сформированы списки и определены ответственные за проведение вакцинации.

По информации пресс-службы Министерства курортов и туризма РК