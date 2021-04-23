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В Крыму сняты «коронавирусные» ограничения на массовые мероприятия. Касается Дня Победы
Фото: simadm.ru

В Крыму сняты «коронавирусные» ограничения на массовые мероприятия. Касается Дня Победы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:02 23.04.2021

И еще ряда спортивных и молодежных мероприятий.

Глава РК Сергей Аксёнов внес очередные изменения в Указ о режиме «повышенной готовности». В частности, в Крыму разрешено проведение массовых мероприятий в День Победы.

Указ

Действие абзаца первого (о запрете массовых мероприятий в Крыму – ред.) не распространяется на проведение 9 мая 2021 года мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов, – говорится в Указе.

Напомним, 9 мая в Крыму планируется множество торжественных мероприятий, центральными из которых станут парады Победы в Симферополе и Керчи.

В Крыму сняты «коронавирусные» ограничения на массовые мероприятия. Касается Дня Победы

Отметим, что своим Указом Глава РК также разрешил проведение мероприятий, приуроченных к 20-летию со дня основания Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они состоятся 24 апреля в симферопольском Гагаринском парке. Также разрешено проведение полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» в МДЦ «Артек», а также прием и размещение детей, участвующих в первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по хоккею на ледовой арене «Консоль спорт» (20-30 апреля). Разрешены прием и размещение с 23 по 26 апреля в Центре спорта «Эволюция» (ООО «Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов») в Евпатории организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов РФ для участия в чемпионате и первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по виду спорта «эстетическая гимнастика», которые пройдут с 23 по 26 апреля.

В Крыму сняты «коронавирусные» ограничения на массовые мероприятия. Касается Дня Победы

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