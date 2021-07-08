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В Крыму снова открыты для посещения популярные туристические тропы Южнобережья

В Крыму снова открыты для посещения популярные туристические тропы Южнобережья

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:36 08.07.2021

Туристические тропы Южнобережья — эколого-просветительские маршруты в Ялтинском заповеднике, которые временно закрывали для туристов после подтоплений, вновь открыты для посещения. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

Администрация ФГБУ “Заповедный Крым” сообщает об открытии закрытых ранее эколого-просветительских маршрутов, инфраструктура которых была нарушена вследствие паводка 18 июня. Благодаря проведенной сотрудниками и волонтерами восстановительной работе, к посещению вновь доступны водопад Уч-Кош, Боткинская, Штангеевская, Таракташская и Кореизская тропы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что нитка Кореизского маршрута потерпела изменения: слишком размытым оказались некоторые его участки, оперативно восстановить их нет возможности. Соответствующая маркировка уже проведена, новая схема —  ЗДЕСЬ.

В Крыму снова открыты для посещения популярные туристические тропы Южнобережья

Фото: ФГБУ «Заповедный Крым».

В Крыму снова открыты для посещения популярные туристические тропы Южнобережья

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