В Крыму состоялся осенний межрегиональный телемост «Мой бизнес. Село» для продвижения сельского туризма

От Республики Крым участие приняли заместитель министра курортов и туризма РК Сергей Гулюк, замминистра экономического развития РК Сергей Королев, руководитель Центра «Мой бизнес» РК Владислав Ганжара, директор ГБУ РК «Крымский ИКЦ Агропромышленного комплекса» Наталия Рощина, начальник управления по развитию курортных территорий и туристских ресурсов Минкурортов РК Дмитрий Саваневский, начальник отдела по вопросам курортов, туризма и природопользования администрации Бахчисарайского района Николай Бир, автор экскурсионных туров Ольга Демина.

В режиме онлайн своими практиками поделились представители Кемеровская, Томской, Орловской, Запорожской, Ивановской, Свердловской областей, Алтайского и Камчатского края и Республики Беларусь.

Для Крыма вопрос развития сельского туризма имеет абсолютно прикладной интерес. Крым обладает высокой туристской привлекательностью сельских районов с исторической, природной, этнографической точки зрения, — цитирует пресс-служба Министерства курортов и туризма РК Сергея Гулюк.