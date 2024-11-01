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В Крыму состоялся осенний межрегиональный телемост «Мой бизнес. Село» для продвижения сельского туризма
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

В Крыму состоялся осенний межрегиональный телемост «Мой бизнес. Село» для продвижения сельского туризма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:53 01.11.2024

АНО Координационный центр «ЕТИС» в рамках совместного проекта с Центром «Мой Бизнес. Крым» провели осенний межрегиональный телемост «Мой бизнес. Село». Участники телемоста обсудили межведомственное взаимодействие в туризме, сельском хозяйстве и фермерстве, развитие территорий и проведении эко- и гастро фестивалей и др.

От Республики Крым участие приняли заместитель министра курортов и туризма РК Сергей Гулюк, замминистра экономического развития РК Сергей Королев, руководитель Центра «Мой бизнес» РК Владислав Ганжара, директор ГБУ РК «Крымский ИКЦ Агропромышленного комплекса» Наталия Рощина, начальник управления по развитию курортных территорий  и туристских ресурсов Минкурортов РК Дмитрий Саваневский, начальник отдела по вопросам курортов, туризма и природопользования администрации Бахчисарайского района Николай Бир, автор экскурсионных туров Ольга Демина.

В режиме онлайн своими практиками поделились представители Кемеровская, Томской, Орловской, Запорожской, Ивановской, Свердловской областей, Алтайского и Камчатского края и Республики Беларусь.

Для Крыма вопрос развития сельского туризма имеет абсолютно прикладной интерес. Крым обладает высокой туристской привлекательностью сельских районов с исторической, природной, этнографической точки зрения, — цитирует пресс-служба Министерства курортов и туризма РК Сергея Гулюк.

В Крыму растет количество предприятий промышленного аграрного туризма, предлагающих экскурсии на производство. На сегодня в реестре Министерства курортов и туризма РК 75 предприятий промышленного и агропромышленного (КФХ, ЛПХ и др.) комплекса. Тогда как в 2022 году их было 11. К 2025 году их количество может увеличиться до 100.

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источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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