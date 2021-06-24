В Крыму сотрудники Департамента труда и соцзащиты продолжают обследование пострадавших от стихии домов

В Ялте работают 20 рабочих групп.

Глава администрации Ялты Янина Павленко просит активизироваться и дать обратную связь всех, чьё имущество пострадало из-за сильного наводнения.

По вопросам финансовой помощи в связи с утратой имущества — ЕДДС круглосуточно — 112, (3654) 23-93-83.

Департамент труда и соцзащиты с 8-00 до 18-00 +7 978 902 89 35, +7 978 902 89 29, (3654) 34-30-03.

По вопросам капитального ремонта жилого помещения в связи повреждениями (кабинет 100, +7 978 739 61 44).

В соответствии с законодательством предусмотрены:

— единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на пострадавшего;

— финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости:

— 50 тыс. руб. — за частично утраченное имущество;

— 100 тысяч рублей — за полностью утраченное имущество.

С целью предварительной оценки средств, необходимых для возобновления деятельности пострадавших 18 июня 20221 года вследствие ЧС субъектов предпринимательства муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, просим Вас направлять информацию в администрацию Ялты РК по специальной форме .