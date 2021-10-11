В Крыму сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие на пассажирском транспорте

«Перевозчик-Зима 2021».

В Крыму ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Перевозчик – Зима 2021». Сообщается, что оно продлится до 24 октября. Цели: снижение аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения и пресечения нарушений ПДД, требований нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров, в том числе организованных групп детей, выявление и пресечение фактов нелегальной перевозки пассажиров автобусами.

Особое внимание будет уделено готовности транспортных средств к эксплуатации в зимний период, техническому состоянию и укомплектованности автобусов, внесению изменений в конструкцию транспортного средства без согласования с ГИБДД, а также своевременности прохождения технического осмотра.

Будет обращено внимание на наличие соответствующих разрешительных и регистрационных документов, в том числе путевых листов с отметками о прохождении рейсового медицинского осмотра перед выходом на линию и проверки технического состояния автобусов. В случае установления нарушений и недостатков, автоперевозчики будут привлечены к административной ответственности, с последующим направлением обязательного к исполнению представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, — уточнили в Госавтоинспекции.

В рамках проведения мероприятий, направленных на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, инспекторы ГИБДД проведут с водителями профилактические беседы по неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения.