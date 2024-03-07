В Крыму сотрудники Госавтоинспекции поздравляют женщин-водителей с наступающим 8 Марта

В преддверии Международного женского дня в Крыму проходит акция «Цветы для автоледи». Сотрудники Госавтоинспекции останавливают женщин-водителей, управляющих транспортными средствами, но не для профилактических бесед и проверок, а для того, чтобы вручить букеты тюльпанов.

Многие автоледи не ожидали такого сюрприза от инспекторов и сначала подавали документы. Госавтоинспекторы же невозмутимо поздравляли дам с наступающим весенним праздником, желали представительницам прекрасного пола здоровья, любви и красоты.

И чего уж там, полицейские все-таки напоминали водителям о соблюдении Правил дорожного движения и о необходимости быть предельно внимательными, осторожными и взаимовежливыми на дорогах.

В рамках акции «Цветы для автоледи» сотрудники Госавтоинспекции пожелали автомобилисткам безопасных дорог и хорошего настроения, призвав всегда быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.