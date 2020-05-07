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Транспортно-боевой вертолет Ми-35М
Фото: МО РФ

В Крыму совершил жесткую посадку военный вертолет. Что известно о пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:28 07.05.2020

Три человека пострадали при жесткой посадке МИ-35 в Джанкое.

Военный вертолет Ми-35М во время планового полета совершил жесткую посадку в Крыму (на аэродроме в Джанкое), три человека пострадали. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Южного военного округа.

Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Члены экипажа (трое военнослужащих) доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, к месту инцидента направлена комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.

По информации источника в крымских силовых структурах, трое пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях бронетанковой техники противника, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, высадки десанта, эвакуации раненых, а также транспортировки грузов в грузовой кабине или на внешней подвеске.

В Крыму совершил жесткую посадку военный вертолет. Что известно о пострадавших

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