В Крыму созрел урожай черешни

В этом году крымские аграрии планируют собрать около 1,7 тысячи тонн черешни с площади почти 781 гектар. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе минсельхоза республики.

Несмотря на капризы весенней погоды, аграрии приступили к уборочным работам в черешневых садах в плановые сроки. Текущий гидротермальный режим благоприятен для плодовых культур, а качество урожая не вызывает опасений, — заверили в профильном министерстве.

В Крыму черешневые сады раскинулись в Бахчисарайском, Симферопольском, Сакском, Красногвардейском, Советском и Нижнегорском районах. Здесь выращивают наиболее востребованные у крымчан сорта черешни: «Крупноплодная», «Валерий Чкалов», «Амулет», «Мелитопольская черная», «Александрия» и «Эйфория».

В этом году урожай будут собирать с площади почти 781 гектаров. Так, в прошлом году с этой территории собрали больше 451 тонн черешни, но тогда валовый сбор был меньше из-за неблагоприятных природно-климатических условий — заморозков и почвенной засухи.

При этом отмечается, что была зафиксирована статистическая гибель части цветков (в пределах 30-40%), однако для формирования полноценного товарного урожая оставшегося цвета оказалось достаточно, поскольку сохранность даже 20-27% цветков гарантирует хороший сбор. Потери носили естественный характер и не превышали многолетних значений, добавили в минсельхозе.

Уборка урожая черешни продлится до конца июля.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 4