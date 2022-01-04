В Крыму спасли собаку, провалившуюся в заброшенный каптаж

В Крыму в эти дни спасали не только людей. Накануне днем, в 15:45 в «КРЫМ-СПАС» от диспетчера службы 112 поступила информация о собаке, попавшей в беду. Джек-рассел-терьер провалился в глубокую расщелину (каптаж). Инцидент произошел в районе горного озера «Бирюзовое», близ трассы «Ялта — Бахчисарай».

К месту происшествия была направлена дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 6 человек. По прибытии, спасатели обнаружили, что собака породы джек-рассел-терьер находится в заброшенном водозаборе на глубине 2,5 метра. С помощью альпинистского снаряжения собаку подняли на поверхность и передали хозяйке, — сообщили в МЧС РК.

Вся операция длилась около двух часов. Животное не пострадало и было передано хозяйке.

Фото: КРЫМ-СПАС.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым-СПАС