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В Крыму спасли собаку, провалившуюся в заброшенный каптаж

В Крыму спасли собаку, провалившуюся в заброшенный каптаж

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:27 04.01.2022

В Крыму в эти дни спасали не только людей. Накануне днем, в 15:45 в «КРЫМ-СПАС» от диспетчера службы 112 поступила информация о собаке, попавшей в беду. Джек-рассел-терьер провалился в глубокую расщелину (каптаж). Инцидент произошел в районе горного озера «Бирюзовое», близ трассы «Ялта — Бахчисарай».

В Крыму спасли собаку, провалившуюся в заброшенный каптаж

К месту происшествия была направлена дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 6 человек.  По прибытии, спасатели обнаружили, что собака породы джек-рассел-терьер находится в заброшенном водозаборе на глубине 2,5 метра. С помощью альпинистского снаряжения собаку подняли на поверхность и передали хозяйке, — сообщили в МЧС РК.

Вся операция длилась около двух часов. Животное не пострадало и было передано хозяйке.

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В Крыму спасли собаку, провалившуюся в заброшенный каптаж

Фото: КРЫМ-СПАС.

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