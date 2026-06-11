В Крыму специалисты напоминают о новых ограничениях по зачёту и возврату налоговых переплат

Управление ФНС России по Республике Крым проинформировало налогоплательщиков о вступающих в силу с 1 сентября изменениях в порядке использования положительного сальдо единого налогового счёта для уплаты налогов за третьих лиц. Одновременно начнут действовать дополнительные ограничения на зачёт и возврат средств. Нововведения закреплены Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Как пояснили в ведомстве, при подаче заявления о направлении средств с собственного положительного сальдо ЕНС на погашение обязанностей другого лица плательщику следует учитывать ряд нюансов. В частности, если у получателя отсутствует обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов либо процентов, в зачёте будет отказано. Если же операция всё-таки состоится, вернуть перечисленную сумму заявителю не удастся. В ситуации, когда средств на сальдо не хватает для полного погашения обязательств третьего лица, инспекция проведёт частичный зачёт.

С указанной даты также вводится запрет на зачёт и возврат денежных средств, направленных на возмещение ущерба, нанесённого бюджетной системе России преступлениями, предусмотренными статьями 198-199.2 Уголовного кодекса. Речь идёт об уклонении физических лиц и организаций от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, неисполнении обязанностей налогового агента, а также о сокрытии денежных средств или имущества компании либо индивидуального предпринимателя, за счёт которых должно производиться взыскание обязательных платежей.

Помимо этого, утверждены обновлённые формы документов, применяемых при зачёте и возврате сумм, формирующих положительное сальдо ЕНС, а также форматы их представления в электронном виде. Это касается заявления о возврате таких сумм и заявления об их зачёте в счёт исполнения налоговых обязательств. Отдельно утверждена новая форма заявления о возврате излишне уплаченных налогов, сборов и взносов, не входящих в совокупную обязанность.

В налоговой службе напомнили, что на едином налоговом счёте отражаются совокупная обязанность по всем налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам, а также поступивший от плательщика единый налоговый платёж. Перечисленные средства автоматически направляются на исполнение совокупной обязанности, а образовавшаяся переплата без участия налогоплательщика распределяется между его обязательствами.

Заявление о зачёте или возврате излишне уплаченной суммы может быть направлено в инспекцию в течение трёх лет с момента её уплаты, если иное не предусмотрено законодательством. В ведомстве рекомендовали использовать для этого сервис «Личный кабинет» юридического лица или индивидуального предпринимателя как наиболее удобный способ взаимодействия с налоговыми органами.

источник: КрымИНФОРМ

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