В Крыму средняя цена за 1 кв. м вторичного жилья выше показателя в ЮФО. Намного выше

Средняя цена за 1 кв. м жилья на первичном рынке в Крыму выше аналогичного показателя по Южному федеральному округу более чем на 15%, на вторичном рынке — на 46%, что характеризует привлекательность причерноморских регионов. Об этом сообщили

Цена 1 кв. м на первичном рынке жилья в 2024 году в Республике Крым выше средней цены по Южному федеральному округу более чем на 15%. На вторичном рынке жилья цена 1 кв. м в 2024 году в республике также выше, чем по Южному федеральному округу на 46%, вместе с тем ниже, чем в Севастополе и Краснодарском крае, что характеризует привлекательность причерноморских регионов, — сказали в министерстве.

С 2016 года средняя цена за 1 кв. м на первичном рынке жилья в Крыму выросла в 3,5 раза, на вторичном — в 2,8 раза. Динамику связывают с ростом спроса в связи с запуском ипотечных программ с государственной поддержкой и программ проектного финансирования. Как отметили в министерстве, ежегодный рост цен на жилье в республике остается в пределах 10-20%. Фиксируется повышенный спрос со стороны жителей других регионов России.

Чтобы сделать покупку квартиры более доступной для жителей республики в Крыму уделят внимание реализации одного из самых эффективных инструментов — строительству стандартного жилья. Его стоимость на 20% ниже средней рыночной цены на аналогичное жилье.

Право на приобретение такого жилья имеют 20 категорий граждан, среди них медицинские работники, педагоги, работники культуры и спорта, многодетные и молодые семьи, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Для отдельных категорий предусмотрена субсидия за счет средств бюджета республики в размере до 30% стоимости стандартного жилья, — добавили в министерстве.

Всего в Крыму построили 7 подобных домов на 912 квартир. Еще один дом, рассчитанный на 197 квартир, планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году в поселке Гвардейское Симферопольского района.

источник: ТАСС