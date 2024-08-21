В Крыму средства, полученные за счет перевыполнения доходной части бюджета, направят на ремонт междворовых проездов

Сергей Аксёнов поблагодарил крымских предпринимателей за ответственный подход к уплате налогов и сборов. Сообщается, что объем средств, полученных за счет перевыполнения плана по налоговым и неналоговым доходам, составил около 900 млн рублей.

Благодаря полученным поступлениям у нас есть возможность привести в порядок ряд междворовых проездов и придомовых территорий многоквартирных домов во всех муниципальных образованиях республики, – сказал Глава Крыма.

Глава республики пояснил, что речь в первую очередь идет о работах по асфальтированию междворовых проездов, восстановлению тротуаров, замене или установке скамеек и урн, монтажу уличного освещения.

Понятно, что средств не хватит, чтобы благоустроить дворы в полном объеме, но необходимым минимумом охватим все муниципалитеты уже в этом году. При определении территорий, подлежащих ремонту, исходили из объемов требующихся работ и численности населения, – поделился Глава Крыма.

Так, Симферополь и Керчь получат на озвученные цели по 150 млн рублей, Феодосия – 100 млн рублей, Евпатория – 80 млн рублей, Ялта – 40 млн рублей, Алушта – 35 млн рублей, Джанкой – 25 млн рублей, Саки и Красноперекопск – по 15 млн рублей, Армянск, Белогорск, Бахчисарай, Старый Крым, Щелкино – по 10 млн рублей, Симферопольский район – 50 млн рублей, Джанкойский район – 20 млн рублей.

Сергей Аксёнов добавил, что все муниципальные центры также получат по 10 млн рублей. Отмечается, что в среднем за счет этой суммы можно отремонтировать 3-4 придомовых территории. Списки адресов, по которым будут выполняться работы, опубликуют на официальных сайтах администраций муниципалитетов к концу текущей недели.

В то же время Сергей Аксёнов поручил заместителю Председателя Совета министров Республики Крым – министру финансов Республики Крым Ирине Кивико в течение недели отработать вопрос освоения бюджетных средств с руководством администраций муниципальных образований.

Обращаю внимание глав администраций на то, что к 1 сентября должно быть освоено 75 % кассы. Неисполнение заявленных планов или безосновательное удорожание стоимости проектов к концу года повлекут за собой дисциплинарные взыскания, вплоть до снятия с должностей, – акцентировал Глава республики.

Отдельно Сергей Аксёнов проинформировал, что работа Крымского моста со стороны города Керчи находится на личном контроле Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка. В случае возникновения нештатных ситуаций водители обеспечиваются водой и подходами к уборным, на месте также дежурит машина скорой помощи.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым