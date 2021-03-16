В Крыму стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма»  

Заявки принимаются до 30 апреля.
Министерство курортов и туризма РК приглашает субъекты туриндустрии принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» в Крыму. Прием заявок для участия в конкурсе продлится до 30 апреля.
В конкурсе могут принять участие работники организаций туристской индустрии Республики и самозанятые граждане, имеющие не менее трех лет стажа, к которым относятся: экскурсоводы (гиды), сотрудники туркомпаний, линейный персонал служб приема и размещения, а также специалисты службы эксплуатации номерного фонда (горничные) объектов размещения.
Конкурс проводится Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма и отраслевыми объединениями в четырех номинациях:
- «Лучший экскурсовод (гид)» (подноминация «Гид-переводчик»);
- «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» (подноминации: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»);
- «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»;
- «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».
Соревновательные мероприятия регионального этапа пройдут с 4 мая по 30 июня. Конкурсантам необходимо будет выполнить задания, которые включают в себя проверку теоретических знаний и выполнение практических заданий. Победители получат право продолжить участие на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Победители и призеры федерального этапа получают дипломы, сувениры и денежные поощрения, — отметили в министерстве курортов и туризма РК.
С условиями участия и проведения конкурса можно ознакомиться в
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