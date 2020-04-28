В Крыму стартовал заочный отборочный тур фестиваля-конкурса крымскотатарской культуры «Къырым нагъмелери»

Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым и Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Дом дружбы народов» приглашают всех желающих принять участие в заочном отборочном туре Республиканского фестиваля-конкурса крымскотатарской культуры «Къырым нагъмелери».

Фестиваль-конкурс направлен на сохранение культурного наследия крымских татар и поддержку народного творчества. Обладатели гран-при и лауреаты конкурса примут участие в гала-концерте Республиканского фестиваля-конкурса крымскотатарской культуры «Къырым нагъмелери», который состоится в августе 2020 года в г. Симферополе, — отмечают организаторы.

Номинации фестиваля-конкурса:

Хореография:

«Народный танец» (номера, созданные на основе народной хореографии, народно-сценический танец);

«Эстрадный танец» (стилизация народного танца).

Вокал:

Народная песня;

Эстрадная песня.

Подробнее о Республиканском фестивале-конкурсе крымскотатарской культуры «Къырым нагъмелери» : ddncrimea.ru

Видео-материалы на Республиканский фестиваль-конкурс крымскотатарской культуры «Къырым нагъмелери» принимаются до 30 июня 2020 г. включительно. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте ddncrimea.ru 30 июля 2020 г. Дипломы будут рассылаться участникам по электронной почте до 10 августа 2020 г.

Как принять участие?

Выберите номинацию из списка выше. Скачайте регистрационный бланк для конкурса «Къырым нагъмелери» (формат Word). Ваш конкурсный номер (видеофайл до 10 Mb), заполненный регистрационный бланк к каждой работе отправьте в Оргкомитет конкурса по электронной почте ddnarodov@mail.ru

Кроме того, Вы можете разместить видео с выступлением на сайте http://www.youtube.com и отправить ссылку на наш адрес ddnarodov@mail.ru

При отправке работ по электронной почте участники получают уведомление о получении материалов. Если в течение 48 часов (в рабочие дни) такое уведомление вам не поступило – отправьте работу еще раз.

Требования к конкурсным материалам участников:

На конкурс принимаются видеозаписи выступления, снятые на статичную камеру (без элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек). Не допускаются: дрожание камеры, «наезды» для укрупнения плана, «отъезды», остановка в работе видеокамеры во время записи выступления, видео, записанное против окна или в темном помещении.

Не принимаются ролики выступлений с других конкурсов с логотипами и баннерами! Каждый видеофайл должен содержать один конкурсный номер, название файла должно содержать данные участника (название коллектива/имя фамилия солиста и населенный пункт).

Видеозаписи низкого качества к участию не допускаются.

Как оцениваются материалы:

Оценка осуществляется жюри Конкурса. Председатель жюри: Аблаев Мунир Феттаевич Заслуженный артист Украины.

Критерии оценки:

Хореография:

сохранение самобытности и неповторимости крымскотатарских национальных традиций;

исполнительское мастерство – техника исполнения движений, музыкальность и синхронность в ансамбле;

композиционное построение хореографического номера;

соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;

сценичность (костюм, реквизит, сценография, культура исполнения);

подбор и соответствие музыкального и хореографического материала;

артистизм, раскрытие художественного хореографического образа;

зрелищность.

Вокал:

сохранение самобытности и неповторимости крымскотатарских национальных традиций;

уровень владения техникой вокала (эстрадного, народного);

чистота исполнения всего произведения, чистота интонации, диапазон голоса;

корректность выбора репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя;

воплощение художественного образа в исполняемом произведении (артистизм, эстетика костюмов и реквизита);

исполнительская и сценическая культура;

Для дуэтов и ансамблей – слаженность, спетость.

Решение жюри не обсуждается, обжалованию и пересмотру не подлежит.

Возрастные категории участников:

младшая — 7-9 лет

средняя (А) — 10-12 лет;

средняя (Б) — 13-15 лет;

старшая — 16-18 лет;

взрослая — 19 лет и старше;

смешанная младшая (средний возраст до 12 лет включительно);

смешанная старшая (средний возраст старше 13 лет).

В коллективе каждой возрастной категории допускается участие до 30% конкурсантов младше или старше указанных возрастных рамок. Например, в коллективе средней (А) возрастной категории может быть до 30% состава младше 10 лет или старше 12 лет. Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение авторов) несет исполнитель. Представляя свои выступления (работы) на конкурсе, участники дают согласие на их безвозмездное опубликование, публичный показ, сообщения в эфир либо передачу иным способом, если иное не оговорено с организаторами в индивидуальном порядке на момент подачи заявки, — подчёркивают в оргкомитет фестиваля-конкурса.