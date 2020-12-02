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В Крыму стартовала эстафета мастер-классов по изготовлению украшений для новогодней елки
фото: NeelShakilov (pixabay.com)

В Крыму стартовала эстафета мастер-классов по изготовлению украшений для новогодней елки

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 21:24 02.12.2020

Центр народного творчества Крыма в дистанционном формате проводит Республиканскую акцию мастер-классов по изготовлению украшений для новогодней елки «Крымская красавица». Акция в течение месяца будет проводиться в дистанционном формате.

Проект направлен на популяризацию народных ремесел, восстановление ценности ручного творческого труда, привлечение внимания к сохранению, развитию традиционной народной культуры и приобщение к ее истокам, украшение виртуальной новогодней елки игрушками, изготовленными крымскими мастерами в процессе проведенных мастер-классов посредством передачи эстафеты. К участию приглашаются крымские профессиональные и самодеятельные мастера-ремесленники, которые занимаются изготовлением своих изделий вручную, руководители творческих коллективов, мастерских, студий по декоративно-прикладному искусству, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым.

Подробная информация, Положение и образец заявки для участия размещены на сайте Центра народного творчества РК.

В Крыму стартовала эстафета мастер-классов по изготовлению украшений для новогодней елки

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