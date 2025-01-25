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В Крыму стартовала реализация проекта развития инклюзивного туризма в Республике Крым
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

В Крыму стартовала реализация проекта развития инклюзивного туризма в Республике Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:43 25.01.2025

В Крыму начата реализация проекта развития инклюзивного туризма в Республике Крым. С инициативной по разработке инклюзивных экскурсий для маломобильных детей и подростков и детей с ментальными нарушениями, а также методических рекомендаций к проведению экскурсий выступил «Крымский Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Министерством курортов и туризма Республики Крым инициатива была поддержана и развернута.

На данный момент работа уже начата, создается рабочая группа по реализации проекта развития инклюзивного туризма в Республике Крым.  В «Крымском Реабилитационном Центре для детей и подростков с ограниченными возможностями» педагогами разработаны инклюзивные экскурсии, Восемь таких экскурсий уже прошли в тестовом режиме. Достигнуты договоренности с крымскими объектами показа, которые предполагают благотворительное проведение инклюзивных экскурсий для детей с ограниченными возможностями или ментальными нарушениями развития.

Поскольку город Евпатория является круглогодичной детской здравницей и городской турмаршрут «Малый Иерусалим» отвечает требованиям доступной среды для проведения подобных экскурсий, принято решение сделать город экспериментальной площадкой для апробирования экскурсий, а также для дальнейшего развития туристской инфраструктуры, с целью создания достойных комфортных условий для знакомства детей и подростков с ограниченными возможностями с культурно-историческим наследием Республики Крым.

Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий,  Министерство ставит перед собой задачу создания комплексной программы развития инклюзивного туризма в республике.

Туризм — это уникальный ключ для социализации людей  с ограниченными возможностями, для особенных детей и их мам. Благодаря возможности путешествий, знакомств и новых знаний они получают стимулы для дальнейшего развития и общения. Крым создан для круглогодичного отдыха и оздоровления наших граждан, не исключая и маломобильную часть населения, которую не только надо замечать, но и создавать для них комфортные и достойные условия для путешествий. Сегодня состоялась уже девятая  тестовая инклюзивная экскурсия для ребят с ограниченными возможностями и для сопровождающих их родителей по одному из лучших городских маршрутов нашей страны — «Малый Иерусалим» в Евпатории. Город как детская курортная здравница адаптирован для людей с ограниченными возможностями, но совершенствовать доступную среду надо постоянно. Далее в наших планах:  работа созданной межведомственной группы, в которую вошли представители  туроператоров, общественных организаций, специализированных учреждений, министерств и ведомств.  Совместно с Фондом поддержки  предпринимательства Республики Крым достигнута договоренность о проведении очередного этапа «Школы экскурсоводов», направленной на обучение гидов-экскурсоводов со знанием  инклюзивных маршрутов, и создание методических рекомендаций для  работы с маломобильными гостями, а также путеводителя по доступным местам показа. Уверен, что рекомендации по развитию доступной туристской инфраструктуры пригодятся  курортным городам и объектам показа, — сообщил министр. 

 Адаптированные под потребности маломобильных граждан новые туристские продукты станут важным дополнением к развитию инклюзивного туризма на полуострове.

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источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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