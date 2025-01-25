В Крыму стартовала реализация проекта развития инклюзивного туризма в Республике Крым

На данный момент работа уже начата, создается рабочая группа по реализации проекта развития инклюзивного туризма в Республике Крым. В «Крымском Реабилитационном Центре для детей и подростков с ограниченными возможностями» педагогами разработаны инклюзивные экскурсии, Восемь таких экскурсий уже прошли в тестовом режиме. Достигнуты договоренности с крымскими объектами показа, которые предполагают благотворительное проведение инклюзивных экскурсий для детей с ограниченными возможностями или ментальными нарушениями развития.
Поскольку город Евпатория является круглогодичной детской здравницей и городской турмаршрут «Малый Иерусалим» отвечает требованиям доступной среды для проведения подобных экскурсий, принято решение сделать город экспериментальной площадкой для апробирования экскурсий, а также для дальнейшего развития туристской инфраструктуры, с целью создания достойных комфортных условий для знакомства детей и подростков с ограниченными возможностями с культурно-историческим наследием Республики Крым.
Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, Министерство ставит перед собой задачу создания комплексной программы развития инклюзивного туризма в республике.
Туризм — это уникальный ключ для социализации людей с ограниченными возможностями, для особенных детей и их мам. Благодаря возможности путешествий, знакомств и новых знаний они получают стимулы для дальнейшего развития и общения. Крым создан для круглогодичного отдыха и оздоровления наших граждан, не исключая и маломобильную часть населения, которую не только надо замечать, но и создавать для них комфортные и достойные условия для путешествий. Сегодня состоялась уже девятая тестовая инклюзивная экскурсия для ребят с ограниченными возможностями и для сопровождающих их родителей по одному из лучших городских маршрутов нашей страны — «Малый Иерусалим» в Евпатории. Город как детская курортная здравница адаптирован для людей с ограниченными возможностями, но совершенствовать доступную среду надо постоянно. Далее в наших планах: работа созданной межведомственной группы, в которую вошли представители туроператоров, общественных организаций, специализированных учреждений, министерств и ведомств. Совместно с Фондом поддержки предпринимательства Республики Крым достигнута договоренность о проведении очередного этапа «Школы экскурсоводов», направленной на обучение гидов-экскурсоводов со знанием инклюзивных маршрутов, и создание методических рекомендаций для работы с маломобильными гостями, а также путеводителя по доступным местам показа. Уверен, что рекомендации по развитию доступной туристской инфраструктуры пригодятся курортным городам и объектам показа, — сообщил министр.
Адаптированные под потребности маломобильных граждан новые туристские продукты станут важным дополнением к развитию инклюзивного туризма на полуострове.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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С тегами: Крым туристический