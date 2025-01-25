В Крыму стартовала реализация проекта развития инклюзивного туризма в Республике Крым

На данный момент работа уже начата, создается рабочая группа по реализации проекта развития инклюзивного туризма в Республике Крым. В «Крымском Реабилитационном Центре для детей и подростков с ограниченными возможностями» педагогами разработаны инклюзивные экскурсии, Восемь таких экскурсий уже прошли в тестовом режиме. Достигнуты договоренности с крымскими объектами показа, которые предполагают благотворительное проведение инклюзивных экскурсий для детей с ограниченными возможностями или ментальными нарушениями развития.

Поскольку город Евпатория является круглогодичной детской здравницей и городской турмаршрут «Малый Иерусалим» отвечает требованиям доступной среды для проведения подобных экскурсий, принято решение сделать город экспериментальной площадкой для апробирования экскурсий, а также для дальнейшего развития туристской инфраструктуры, с целью создания достойных комфортных условий для знакомства детей и подростков с ограниченными возможностями с культурно-историческим наследием Республики Крым.