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В Крыму стартовали 45-е Всероссийские соревнования по боксу памяти заслуженного тренера Педро Саэса Бенедикто
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму стартовали 45-е Всероссийские соревнования по боксу памяти заслуженного тренера Педро Саэса Бенедикто

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:13 06.11.2024

Глава Республики Крым  принял участие в торжественной церемонии открытия 45-х Всероссийских соревнований по боксу памяти заслуженного тренера, двукратного чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов Педро Саэса Бенедикто. Приветствуя участников и гостей мероприятия, Сергей Аксёнов выразил уверенность в том, что праздник бокса и спорта удастся в полной мере.

Бокс – благородный вид спорта, укрепляет тело, закаляет дух. И сегодня у участников масштабного турнира есть отличная возможность проявить себя. Радует, что соревнования такого формата привлекают большое количество как опытных, так и молодых спортсменов. При этом молодежь может смело равняться на своих старших товарищей, которые уже показали, чего можно достичь, если быть энтузиастом и отдавать себя спорту полностью, – сказал Глава Крыма.

Глава республики также поблагодарил организаторов мероприятия за вклад в популяризацию бокса и развитие спортивной сферы в целом.

Спасибо и Царствие Небесное легендарному Алексею Степановичу Антонюку, глубоко уважаемому мной человеку, который стоял у истоков бокса в Крыму. Спасибо основателю турнира – вице-президенту Федерации бокса Республики Крым Виктору Алексеевичу Спирину, которому сегодня исполнилось 88 лет. Особые слова благодарности Федерации бокса Российской Федерации, Федерации бокса Республики Крым, всем тренерам и спортсменам, прибывшим сюда из братских регионов не только принять участие в соревнованиях, но и поддержать российский Крым, – продолжил Глава республики.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что поддержка спорта остается одним из приоритетных направлений работы органов власти.

В нашей стране данной сфере уделяется достаточно большое внимание. Президент Владимир Владимирович Путин всегда отмечает важность строительства новой инфраструктуры, помощи и поддержки спортивных команд, продвижения массового спорта. Продолжим работу в этом направлении, – заявил Глава Крыма.

В заключение Сергей Аксёнов пожелал участникам соревнований успехов и самых высоких результатов.

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В мероприятии приняли участие министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова, депутаты Государственного Совета Республики Крым, Президент Федерации бокса Республики Крым Сергей Воронков, чемпион мира среди боксеров-профессионалов Денис Лебедев, члены семьи и ученики Педро Саэса Бенедикто, другие.

СПРАВКА. 45-е Всероссийские соревнования по боксу памяти заслуженного тренера, двукратного чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов Педро Саэса Бенедикто пройдут в Республике Крым с 6 по 10 ноября. В мероприятии примут участие спортсмены из 24 субъектов Российской Федерации, в том числе из исторических регионов. К соревнованиям допускаются мужчины от 19 до 40 лет в 13 весовых категориях.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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