В Крыму стартует региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»

Министерство курортов и туризма РК приглашает субъекты туриндустрии принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма» в Крыму. Открыт прием заявок для участия в конкурсе, который продлится до 15 апреля 2020 года.

В конкурсе могут принять участие работники организаций туристской индустрии Республики Крым, самозанятые граждане, имеющие не менее трех лет стажа по соответствующей профессии, а именно: экскурсоводы (гиды), сотрудники организаций по предоставлению туроператорских/турагентских услуг, работники средств размещения, относящиеся к линейному персоналу службы приема и размещения и специалисты службы эксплуатации номерного фонда (горничные), — сообщили в минкурортов РК.

Конкурс проводится Федеральным агентством по туризму совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма и отраслевыми объединениями в четырех номинациях:

— «Лучший экскурсовод (гид)» (подноминация «Гид-переводчик»);

-«Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» (подноминации: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»);

— «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»;

— «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».

Соревновательные мероприятия регионального этапа состоятся в период с 14 мая до 31 июля 2020 года. Конкурсантам необходимо будет выполнить задания, которые включают в себя проверку теоретических знаний, выполнение практических заданий.

Участие в конкурсе – бесплатное. Заявки и анкеты принимаются до 15 апреля 2020 года в печатном виде по адресу: 295011, г. Симферополь, ул. Самокиша, 30, кабинет № 3.

Победители регионального этапа конкурса получат право продолжить участие на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма», который пройдет с 10 августа по 1 ноября 2020 года в Москве. Победители и призеры федерального этапа по номинациям получают дипломы, сувениры и денежное поощрение.