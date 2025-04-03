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В Крыму строители занимаются остеклением нового корпуса санатория «Днепр»
фото: пресс-служба публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» 

В Крыму строители занимаются остеклением нового корпуса санатория «Днепр»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:51 03.04.2025

Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядной организации приступили к устройству окон и витражей в новом спальном корпусе санатория «Днепр» Федеральной налоговой службы России. Об этом сообщили в пресс-службе ППК «Единый заказчик», выступающей государственным заказчиком строительных работ.

Общая площадь строящего корпуса превышает 9,5 тыс. кв. метров. К настоящему времени строители уже возвели восемь надземных этажей нового корпуса, а также один подземный этаж. Сейчас на объекте ведутся работы по остеклению, устройству наружных стен и внутренних перегородок, монтажу инженерных систем и отделке ряда внутренних помещений. Завершить строительство нового корпуса санатория планируется в 2025 году, – рассказали в пресс-службе «Единого заказчика».

Там также добавили, что ключевая особенность нового здания – это его внешний вид, представляющий собой сложную геометрическую форму, которая будет гармонично сочетаться с окружающим ландшафтом местности. Общая площадь остекления нового здания превышает 3,3 тыс. кв. метров.

В новом спальном корпусе появятся однокомнатные и двухкомнатные двухместные номера, каждый из которых будет оснащен санузлом и балконом. Также в здании будет расположена столовая, хозяйственно-бытовые, служебные и административные помещения.

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На прилегающей территории нового корпуса строители создадут комфортную среду для посетителей: обустроят удобные проезды, освещенные пешеходные дорожки и комфортные прогулочные зоны.

Санаторий «Днепр» ФНС России располагается в 16 км от Ялты, в пгт. Гаспра в старинном парке регионального значения Харакс. Учреждение специализируется на лечении заболеваний в области кардио-пульмонологии, неврологии, стоматологии и травматологии-ортопедии. На его территории расположены старинный реликтовый парк, лечебная база, спортивная инфраструктура и крытый бассейн с морской водой.

Объект реализуется ППК «Единый заказчик» в рамках комплексной государственной программы «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

источник: пресс-служба публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» 

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